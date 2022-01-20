Мільйонери-патріоти попросили підвищити податки багатим

Понад 100 заможних жителів Сполучених Штатів Америки, Канади та країн Європи закликали підвищити податки багатим.

Про це йдеться у відкритому листі організації Мільйонери-патріоти, що була заснована у 2010 році та виступає за реформи податкового кодексу. В неї входять сотні заможних людей з річним доходом понад $1 млн та/або тих, хто володіє активами вартістю більш ніж у $5 млн.

Свій лист вони адресували учасникам Давоського економічного форуму, проведення якого заплановане в онлайн-режимі 17-21 січня.

Серед підписантів внучата племінниця і спадкоємиця Волта Діснея Ебігейл Дісней та її брат Тім, а також венчурний капіталіст та один з перших інвесторів Amazon Нік Ганавер.

— Основа сильної демократії – справедлива податкова система… Як мільйонери ми знаємо, що чинна система несправедлива. Більшість із нас може сказати, що поки останні два роки світ переживав величезні страждання, наш добробут зростав під час пандемії. Але мало хто з нас може чесно сказати, що сплачує справедливу частку податків, – йдеться у листі.

За даними благодійної організації Oxfam, з початку пандемії коронавірусу в березні 2020 року десять найбагатших людей світу подвоїли свої статки з $700 млн до $1,5 трлн. За цей же період доходи 99% людей скоротилися і понад 160 млн людей опинилися за межею бідності.

Джерело: Мільйонери-патріоти