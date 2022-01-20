Байден оцінив шанси вступу України до НАТО найближчим часом

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що Україні навряд чи вдасться приєднатися до НАТО найближчим часом. За його словами, однією з причин є те, що Україна ще не виконала всі вимоги для цього. Про це Байден заявив під час пресконференції.

— Приєднання України до НАТО найближчим часом малоймовірне, – заявив він.

Водночас Байден не виключив вступу України до НАТО у майбутньому.

За словами глави Білого дому, це пов’язано з тим, що Україні ще належить виконати багато роботи у сфері демократії та щодо інших подій, які там відбуваються.

Байден наголосив, що для вступу країни до Альянсу необхідна підтримка всіх країн-членів НАТО.

Напередодні заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія готова розглянути зобов’язання США ніколи не голосувати за вступ України до НАТО.

За інформацією видання CNN, Росія майже завершила стягувати свої війська до кордонів України. Наразі у прикордонних регіонах перебуває понад 127 тис. російських військових.