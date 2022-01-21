Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо Росія вдереться до України, то програють всі. Про це глава держави сказав в інтерв’ю журналістці Леллі Веймут із Washington Post.

За словами Зеленського, йому незрозуміло, чому партнери України чекають на ескалацію конфлікту, щоб запровадити нові, жорсткіші санкції проти Росії.

– Але якщо ми говоримо про санкційну політику та ймовірність ескалації, то питання, чому ви не вводите санкції зараз, а чекаєте після ескалації? – сказав Зеленський.

Президент вважає, що у разі масштабнішого вторгнення українцям доведеться воювати з однією з наймогутніших армій у світі – і це буде справжня війна.

– І якщо це буде війна, то це буде дуже сильна війна, і всі програють. Сотні тисяч життів будуть втрачені. Україна постраждає; Росія постраждає; постраждають сусідні з Україною європейські країни; а тих, хто далі, торкнеться міграційна криза, — сказав Володимир Зеленський, наголосивши, що для нас найголовніше – зберегти територію.

Президент зазначив, що з Росією необхідно вести діалог, тому він просить Сполучені Штати допомогти знайти відповідний формат.

– Ми підтримуємо діалог. Ми проти війни, – рішуче заявив український президент.

Раніше президент Зеленський висловив припущення, що Російська Федерація може окупувати Харків. На його думку, напад стане початком великомасштабної війни. Росія, ймовірно, може розпочати захоплення територій України на підставі нібито “захисту” російськомовних громадян.