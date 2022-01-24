У Бюро консульських справ Держдепартаменту США настійно просять громадян не подорожувати до Росії.

Пояснюють необхідність таких заходів безпеки низкою причин, зокрема:

напруженістю вздовж кордону з Україною,

можливістю переслідування громадян США,

обмеженими можливостями посольства надавати допомогу громадянам США в Росії,

поширенням Covid-19 та обмеженням на в’їзд через це,

тероризмом,

переслідуванням з боку представників російського уряду,

свавільним виконання місцевого законодавства.

Сполучені Штати попереджають своїх громадян, що через посилення військової присутності Росії та військові навчання, які тривають вздовж кордону з Україною, ситуація є непередбачуваною, тому існує підвищена загроза.

– Зважаючи на постійну нестабільність ситуації, громадянам США настійно не рекомендується подорожувати наземним транспортом з Росії до України через цей регіон. Крім того, всюди в Росії існує імовірність переслідувань іноземців. Можливості уряду США надавати звичайні або екстрені послуги громадянам США в Росії вже дуже обмежені, особливо в районах, віддалених від посольства США в Москві, через обмеження російського уряду щодо штату Сполучених Штатів та призупинення консульських послуг у консульствах США, – пояснюють у відомстві.

На підтвердження цих застережень повідомляють, що громадян Сполучених Штатів, зокрема колишніх та теперішніх урядовців та військових, а також бізнесменів, які відвідують або проживають в Росії, допитували без причини, а також погрожували російські чиновники.

– Зважаючи на це, всі урядовці США мають ретельно обдумати свою потребу в поїздці до Росії, – ідеться в повідомленні Держдепу.

Просять не подорожувати також до Північного Кавказу через тероризм, викрадення людей та ризик громадянських заворушень, а також до Криму через окупацію Росією української території та зловживання з боку окупаційної влади.

– У Криму існує значна військова присутність РФ. Остання, імовірно, продовжуватиме військові дії в Криму задля окупації цієї частини України. Тривають зловживання щодо іноземців та місцевого населення з боку окупаційної влади Криму, особливо щодо тих, хто, як вважають, кидає виклик їхній владі на півострові, – пояснюють у відомстві.

У Бюро консульських справ наголошують: уряд США не може надавати екстрені послуги громадянам, які подорожують до Криму, оскільки їхнім представникам заборонено туди їздити.

Джерело: Bureau of consular affairs U. S. Department of State