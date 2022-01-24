Небажані та непрохані: в Ірландії висловили побоювання через військові навчання РФ

Ірландія незадоволена через намір Російської Федерації провести військово-морські навчання біля її берегів.

Міністр закордонних справ Саймон Ковені заявив, що заплановані навчання РФ у міжнародних водах неподалік ірландського узбережжя “небажані” та є “непроханими”.

— Росія, звісно, може проводити військові навчання в міжнародних водах, але той факт, що вони вибирають для цього західні кордони ЄС, біля узбережжя Ірландії, просто не вітається, і непотрібен зараз, особливо в найближчі тижні, – сказав Ковені.

За словами очільника МЗС Ірландії, вони не в змозі запобігти цим навчанням та “не мають повноважень” для цього.

Там зазначають також, що плани Росії провести масштабні військово-морські навчання в водах, які патрулює Ірландія, розглядаються як провокаційні в контексті ситуації довкола кордонів України. Але згідно з міжнародним правом. це не є порушенням.

Передбачається, що російські навчання пройдуть приблизно в 240 км від узбережжя графства Корк. Хоча ця територія виходить за межі ірландських територіальних вод, саме Ірландія несе відповідальність за цей морський район і патрулює його за допомогою військово-морських кораблів та літаків.

Видання Sky News зазначає, що цей інцидент “вчергове викриває очевидний факт, що Ірландія є найслабшою ланкою Європи, коли справа доходить до оборони”.

— Ірландія – нейтральна країна, яка не є членом НАТО, з видатками на оборону, які є одними з найнижчих у Європі, її здатність контролювати іноземну військову активність на офшорних територіях, не кажучи вже про стримувальну позицію, надзвичайно обмежена.

Річ у тім, що ВМС Ірландії має лише дев’ять кораблів і переживає кадрову кризу. Чисельність екіпажу скоротилася на 25% з 1998 року. У листопаді повідомлялося, що Ірландія має лише один корабель, готовий вийти в море. У країни немає підводних човнів та сучасного обладнання для підводного стеження. В Ірландії немає винищувачів. Повітряний корпус експлуатує загалом вісім літаків Pilatus PC-9M.

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Ірландія фактично покладається на британські RAF для виконання місій з перехоплення ворожих повітряних суден. У березні 2020 року літаки RAF Typhoon були двічі підняті для спостереження за російськими бомбардувальниками Туполєва Ведмідь, які увійшли в контрольований Ірландією повітряний простір біля західного узбережжя.

Військові аналітики в Ірландії неодноразово заявляли, що Москва розглядає цю країну як чорний шлях до Західної Європи з точки зору повітряної, морської та кібербезпеки. Саме тому Ковені впевнений, якщо “російський ведмідь захоче розігнути кігті на задньому дворі Ірландії, це станеться — і ірландці мало що можуть з цим зробити”.