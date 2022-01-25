Міністерство оборони США перевели у режим підвищеної готовності американських військових, яких можуть перекинути до Європи для підсилення НАТО. Близько 8,5 тис. військових будуть готовими у разі потреби.

– США роблять кроки для підвищення боєздатності своїх військ вдома та за кордоном, – заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, рішення про перекидання до Європи додаткових військ із США поки що не ухвалювали. Кірбі пояснив, що сили до Європи можуть відправити на запит НАТО або в інших ситуаціях.

– Глава Пентагону Остін вирішив привести в стан підвищеної готовності підрозділу в США у разі, якщо буде необхідність направити їх до Європи, – заявив Кірбі.

НАТО розширює свою військову присутність у Східній Європі через ситуацію біля кордонів України та загрозу масштабного вторгнення Російської Федерації. Країни Альянсу перекидають кораблі та авіацію.

Рада Європейського Союзу засудила російську агресію та погрози Москви на адресу України, закликавши РФ до деескалації ситуації.

Європейська безпека – невіддільна від будь-яких викликів чинного порядку, які можуть вплинути на безпеку як всього Євросоюзу, так і його держав-членів, нагадали у Раді ЄС.