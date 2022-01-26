Президент США Джо Байден готовий розглянути персональні санкції проти глави Російської Федерації Володимира Путіна в разі вторгнення до України.

Про це очільник Сполучених Штатів повідомив, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу.

– Так, я б розглянув санкції, – коротко відповів президент США.

Крім того, Джо Байден уточнив, що чітко дав зрозуміти Володимиру Путіну про серйозність наслідків, зокрема, економічних, які настануть у разі вторгнення до України.

Разом із тим, він припустив, що навіть команда президента РФ точно не знає, до яких дій збирається вдатися Путін.

Також Джо Байден уточнив, що вважає себе зобов’язаним посилити присутність Сполучених Штатів на східному фронті – у Польщі, Румунії тощо.

Нагадаємо, що 24 січня Північноатлантичний альянс заявив про рішення збільшити військову присутність у Східній Європі.

Союзники переводять сили в стан готовності та направляють додаткові кораблі та винищувачі до місць розгортання НАТО у Східній Європі.

Таке рішення пояснили продовженням нарощування військової присутності РФ довкола України.