Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс через нарощування військових сил Росії поблизу України.

Зокрема, сторони підбили підсумки останніх заходів, спрямованих на стримування агресії Російської Федерації.

– Сполучені Штати та Велика Британія координують дії одне з одним, а також із НАТО, європейськими союзниками та партнерами, щоб заохочувати Росію до деескалації напруженості та переходу на шлях дипломатії, – ідеться в повідомленні Держдепу.

Крім того, держсекретар та міністр МЗС обговорили протистояння економічному тиску з боку Китаю та шляхи для успішного завершення переговорів з Іраном щодо взаємного повернення до виконання Спільного всеосяжного плану дій.

Нагадаємо, що 21 січня міністр закордонних справ Великої Британії попередила Російську Федерацію про те, що Україна захищатиме свою територію у разі нападу.

Елізабет Трасс наголосила, що Україна готова чинити опір, якщо Москва вирішить застосувати збройну агресію.

На її переконання, Кремль не вивчив уроки історії, бо Україна – горда країна з тривалою історією, яка неодноразово стикалася з вторгненнями та пережила страшний Голодомор.

Джерело: U.S. Department of State