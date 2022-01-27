Нарощування військових сил є ознакою слабкості РФ – прем’єр Норвегії

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, чия країна межує з Росією і є членом-засновником НАТО, заявив в інтерв’ю Associated Press, що вважає “ознакою слабкості” те, що президент РФ Володимир Путін змушений висловлювати політичні погляди Москви шляхом військового нарощування.

За словами Стьоре, важливі для людей питання обговорюють за столом переговорів, а не шляхом “таких військових демонстрацій”, переслідуючи інтереси Росії “мовою зброї”.

Він сказав, що вважає, що вимога Путіна про “гарантії безпеки”, зокрема про те, що НАТО ніколи не прийме до членів Україну та інші колишні радянські країни, є результатом втрати каналів зв’язку та діалогу після холодної війни.

— Таким чином, між країнами, які потребують взаємодії, виникло більше ворожнечі та деструктивних відносин, – сказав Стьоре.

Кремль неодноразово заперечував, що планує вторгнутися в Україну. Однак США та їхні союзники з НАТО стурбовані тим, що Росія розмістила близько 100 тис. військовослужбовців поблизу кордонів України та розпочне серію масштабних військових навчань.

Прем’єр-міністр Норвегії сказав, що його країна бачить це нарощування, коли частина російського Північного флоту “пливе вздовж узбережжя Норвегії”.

— Для мене з політичної точки зору це ознака слабкості, — сказав Стьоре.

Хоча Україна не є членом НАТО і, отже, не підпадає під її “парасольку” колективної оборони, Стьоре сказав:

— Європа та Захід мають чітко усвідомити, що якщо в ці дні в Європі буде порушення кордону сучасної держави, буде реакція, – додав він.

Європа і Захід повинні вести і продовжують переговори, сказав він, вказуючи на діалоги США і НАТО з Росією.