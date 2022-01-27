Комітет польського Сейму ухвалив проєкт резолюції із закликом до держав-членів Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу підтримати Україну через можливі нові агресивні дії з боку Російської Федерації.

Проєкт резолюції підтримали 456 депутатів, проти був лише депутат Конфедерації Гжегож Браун, ніхто не утримався.

— Сейм Республіки Польща із занепокоєнням спостерігає за діями Російської Федерації, спрямованими проти України. Ця діяльність створює серйозний ризик розгортання збройного конфлікту та дестабілізації Європи, що завдає шкоди інтересам Республіці Польща. Звертаємося до урядів країн НАТО та ЄС з проханням надати всебічну підтримку Україні, яка опинилася перед ймовірною війною. Сейм Республіки Польща висловлює свою незгоду з політикою Російської Федерації, яка порушує міжнародне право, – йдеться в резолюції.

Як зазначається, одним із аспектів нинішньої кризи є енергетичний тиск з боку РФ, спрямований проти країн ЄС та асоційованих з ним країн.

— Ми проти запуску газопроводу Північний потік-2, який руйнує європейську єдність перед лицем агресивних дій РФ, – заявили депутати.

Як наголосили депутати, Україна є суверенною, вільною і демократичною державою.

— Цілісність її території, недоторканність її кордонів і право на самовизначення українського народу жодним чином не повинні порушуватися. Українське суспільство має право вирішувати своє майбутнє. Шлях України до членства в ЄС і НАТО має залишатися відкритим, і її право на вступ є безперечним, – йдеться у документі.

На початку січня ексголова МЗС Польщі Радослав Сікорський назвав Росію серійним ґвалтівником. Таку заяву він зробив у відповідь на слова голови міністерства закордонних справ Російської Федерації про країни, які нібито осиротіли після розвалу СРСР.

Джерело: Onet