Представники Ради Безпеки ООН під час засідання 31 січня не відволікатимуться на пропаганду, до якої може вдатися Росія.

Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

На її переконання, Росія не зможе заблокувати проведення засідання Ради Безпеки, хоч неодмінно намагатиметься це зробити.

– РФ відволікатиме нас, але Рада Безпеки єдина. Ми готові вислухати росіян, але будемо готові відповісти на будь-яку дезінформацію, яку вони намагатимуться поширити під час цієї зустрічі, – запевнила Лінда Томас-Грінфілд.

Представниця США при ООН нагадує, що росіяни стягли 100 тис. військових до кордону, перекинули війська до Білорусі й продовжують загострення. Тому засідання Ради Безпеки ООН 31 січня буде ще однією можливістю знайти дипломатичний підхід для заохочення РФ до деескалації.

Крім того, Лінда Томас-Грінфілд уточнила, що Україна cама надсилала листа із закликом до скликання засідання Ради Безпеки ООН.

– Ми бачили “російський підручник”, де останні, застосовуючи дезінформацію, закликають українців не турбуватися про напад, але ми знаємо, що він можливий, – зазначила представниця США при ООН.

Тож нині США працюють з українським урядом над створенням оборони на випадок нападу.

Так, починаючи з 2014 року, США надали близько $5 млрд на підтримки, $200 млн з яких було надано лише минулого тижня.

Нагадаємо, що 31 січня відбудеться відкрите засідання Ради Безпеки ООН. Ініціаторами його скликання стали Сполучені Штати Америки.

Обговорити представники Радбезу мають намір загрозливу поведінку Росії проти України та нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі.

Джерело: United States Mission to the United Nations