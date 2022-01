У Британії опублікували доповідь про вечірки Джонсона

Високопосадовець британського уряду С’ю Грей оприлюднила свою доповідь про світські заходи, що відбувалися в резиденції прем’єр-міністра Бориса Джонсона на Даунінг-стріт у розпал пандемії.

На доповідь з нетерпінням чекали консерватори та опозиція, адже від його висновків може залежати подальше політичне майбутнє Джонсона.

12-сторінковий звіт ясно дає зрозуміти, що деякі заходи на Даунінг-стріт, що проходили під час локдаунів, були неприпустимі, тоді як інші – вийшли за межі розумного. Використання саду резиденції прем’єра на Даунінг-стріт для зборів без чіткого дозволу було недоречним, йдеться у документі:

У доповіді закликають зробити необхідні висновки, не чекаючи на закінчення поліцейського розслідування, розпочатого минулого тижня. Також проводиться розслідування щодо того, що трапилося не тільки в урядових будівлях, що є таким собі лабіринтом з кількома кімнатами, а й зібрання в приватній квартирі.

Автори доповіді вилучили з нього частину своїх висновків, щоб не втручатися в окреме розслідування поліцією подій.

Джонсон ознайомився із доповіддю. Виступаючи в Палаті громад він отримав шквал критики і звинувачень від лейбористів у порушенні етичних норм. Вони заявили, що прем’єр “втратив довіру британської громадськості” і має піти.

Джонсон вибачився у парламенті за участь у багатолюдній вечірці під час карантину та заявив, що не має наміру йти у відставку до закінчення розслідування поліції.

NEW: Downing Street staff and Boris Johnson pictured drinking wine in the No 10 garden last May when the rest of the country was limited to meeting just one other person socially outdoors.

Via @guardian https://t.co/Am9Z0qUxo1 pic.twitter.com/T7VTL2nSwh

— Paul Brand (@PaulBrandITV) December 19, 2021