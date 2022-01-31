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У Британії опублікували доповідь про вечірки Джонсона

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Борис Джонсон

Високопосадовець британського уряду С’ю Грей оприлюднила свою доповідь про світські заходи, що відбувалися в резиденції прем’єр-міністра Бориса Джонсона на Даунінг-стріт у розпал пандемії.

На доповідь з нетерпінням чекали консерватори та опозиція, адже від його висновків може залежати подальше політичне майбутнє Джонсона.

12-сторінковий звіт ясно дає зрозуміти, що деякі заходи на Даунінг-стріт, що проходили під час локдаунів, були неприпустимі, тоді як інші – вийшли за межі розумного. Використання саду резиденції прем’єра на Даунінг-стріт для зборів без чіткого дозволу було недоречним, йдеться у документі:

— На тлі пандемії, коли уряд просив громадян дотримуватися обмежень, деякі дії, пов’язані з цими зборами, важко виправдати. Принаймні, деякі зі зборів, що розглядаються, є серйозною зневагою не лише високими стандартами, а й очікуваннями від уряду, – йдеться в доповіді.

У доповіді закликають зробити необхідні висновки, не чекаючи на закінчення поліцейського розслідування, розпочатого минулого тижня. Також проводиться розслідування щодо того, що трапилося не тільки в урядових будівлях, що є таким собі лабіринтом з кількома кімнатами, а й зібрання в приватній квартирі.

Автори доповіді вилучили з нього частину своїх висновків, щоб не втручатися в окреме розслідування поліцією подій.

Джонсон ознайомився із доповіддю. Виступаючи в Палаті громад він отримав шквал критики і звинувачень від лейбористів у порушенні етичних норм. Вони заявили, що прем’єр “втратив довіру британської громадськості” і має піти.

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Джонсон вибачився у парламенті за участь у багатолюдній вечірці під час карантину та заявив, що не має наміру йти у відставку до закінчення розслідування поліції.

С’ю Грей, на відміну Джонсона та інших політиків, – кадрова чиновниця, другий постійний секретар апарату уряду.

Джонсон доручив їй провести розслідування звинувачень у порушенні етичних норм членами уряду у зв’язку з вечірками на Даунінг-стріт. Всі вони стосуються різних періодів 2020 року, коли в Британії запроваджувалися та скасовувалися антиковидні локдауни різного ступеня суворості.

За даними британських ЗМІ, під час локдауну на Даунінг-стріт відбулося кілька вечірок за участю Джонсона, що грубо порушувало карантинні правила. Через це опозиція вимагала відставки Джонсона.

Джерела: BBC, NYT

Фото: Depositphotos

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