Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що 12 мігрантів замерзли на смерть у прикордонному місті Іпсала. Це популярне місто серед мігрантів, які намагаються потрапити до Європейського Союзу.

Звідки приїхали ці мігранти і чому вони опинилися у такій ситуації, що призвела до трагедії, залишається незрозумілим, але Греція та Туреччина вже обмінялися взаємними звинуваченнями.

Сойлу у Twitter заявив, що грецькі прикордонники відмовили групі пройти, а також зняли з них взуття та одяг. Він опублікував розмиті зображення, на яких видно мертві тіла щонайменше восьми частково одягнених людей, що лежать у багнюці.

???? 02.02.2022

???? Greece Ipsala Border 12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death. EU is remediless, weak and void of humane feelings. Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022

Сойлу назвав грецький прикордонний патруль та підрозділи головорізами та сказав, що Європейський Союз “безнадійний, слабкий і позбавлений гуманних почуттів”.

Проте міністр імміграції Греції Нотіс Мітарачі відкинув звинувачення Сойлу у правопорушеннях.

– Загибель 12 мігрантів на турецькому кордоні неподалік Іпсали – це трагедія. Але заяви мого колеги не мають нічого спільного з правдою… Замість того, щоб висувати необґрунтовані претензії, Туреччина має виконувати свої зобов’язання та працювати над запобіганням таким небезпечним подорожам, — йдеться у заяві.

За словами Мітарачі, мігранти так і не наблизилися до кордону.

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12 мігрантів були частиною групи із 22 осіб. У заяві регіональної влади йдеться, що вони все ще шукають інших 10 людей.

Рада Європи та самі мігранти протягом багатьох років стверджували, що грецька берегова охорона та прикордонні патрулі відтісняють мігрантів, іноді у море. Хоча Агентство ООН з прав людини задокументувало такі інциденти, уряд Греції їх неодноразово заперечував.