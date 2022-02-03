Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Без взуття та одягу: Туреччина звинуватила Грецію у загибелі 12 мігрантів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Без взуття та одягу: Туреччина звинуватила Грецію у загибелі 12 мігрантів

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що 12 мігрантів замерзли на смерть у прикордонному місті Іпсала. Це популярне місто серед мігрантів, які намагаються потрапити до Європейського Союзу.

Звідки приїхали ці мігранти і чому вони опинилися у такій ситуації, що призвела до трагедії, залишається незрозумілим, але Греція та Туреччина вже обмінялися взаємними звинуваченнями.

Сойлу у Twitter заявив, що грецькі прикордонники відмовили групі пройти, а також зняли з них взуття та одяг. Він опублікував розмиті зображення, на яких видно мертві тіла щонайменше восьми частково одягнених людей,  що лежать у багнюці.

Сойлу назвав грецький прикордонний патруль та підрозділи головорізами та сказав, що Європейський Союз “безнадійний, слабкий і позбавлений гуманних почуттів”.

Проте міністр імміграції Греції Нотіс Мітарачі відкинув звинувачення Сойлу у правопорушеннях.

– Загибель 12 мігрантів на турецькому кордоні неподалік Іпсали – це трагедія. Але заяви мого колеги не мають нічого спільного з правдою… Замість того, щоб висувати необґрунтовані претензії, Туреччина має виконувати свої зобов’язання та працювати над запобіганням таким небезпечним подорожам, — йдеться у заяві.

За словами Мітарачі, мігранти так і не наблизилися до кордону.

Читайте
У 2021 році потонуло понад 4 400 мігрантів у спробі дістатися Іспанії

12 мігрантів були частиною групи із 22 осіб. У заяві регіональної влади йдеться, що вони все ще шукають інших 10 людей.

Рада Європи та самі мігранти протягом багатьох років стверджували, що грецька берегова охорона та прикордонні патрулі відтісняють мігрантів, іноді у море. Хоча Агентство ООН з прав людини задокументувало такі інциденти, уряд Греції їх неодноразово заперечував.

Джерело: CNN

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка