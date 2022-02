Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що 12 мігрантів замерзли на смерть у прикордонному місті Іпсала. Це популярне місто серед мігрантів, які намагаються потрапити до Європейського Союзу.

Звідки приїхали ці мігранти і чому вони опинилися у такій ситуації, що призвела до трагедії, залишається незрозумілим, але Греція та Туреччина вже обмінялися взаємними звинуваченнями.

Сойлу у Twitter заявив, що грецькі прикордонники відмовили групі пройти, а також зняли з них взуття та одяг. Він опублікував розмиті зображення, на яких видно мертві тіла щонайменше восьми частково одягнених людей, що лежать у багнюці.

???? 02.02.2022

???? Greece Ipsala Border

12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death.

EU is remediless, weak and void of humane feelings.

Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022