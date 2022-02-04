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Беремо до уваги всі ризики: Кулеба про підготовку провокації РФ як приводу для вторгнення

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву Держдепартаменту США про те, що Росія готує фейкове відео як привід для вторгнення в Україну.

За його словами, уряд бере до уваги всі ризики, повязані з можливим загостренням російської агресії.

– Ми не бачили самого відео, але можу сказати, що Сполучені Штати проінформували нас про нього незадовго до офіційної заяви Неда Прайса (прессекретар Держдепу, – Ред.). Тепер ми з нетерпінням чекаємо деталей, – зазначив міністр.

Також Дмитро Кулеба додав, що його не дивує ця інформація. Тому він не виключає, що Росія справді могла використати фейкове відео як привід для нового вторгнення в Україну.

– Якщо ви запитаєте мене, чи є щось, що Росія не могла б зробити для того, щоб спровокувати війну, я б відповів ні. Все можливо, тому ми повинні брати до уваги всі ризики, – додав він.

3 лютого прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс, посилаючись на інформацію розвідки США заявив, що Росія готувала фейкового відео, щоб звинуватити Збройні сили України в загибелі цивільних на Донбасі або й прилеглих районах самої Росії.

Він пояснив, що США вирішили оприлюднити ці дані, щоб розкрити масштаби дестабілізаційних дій Росії проти України.

Водночас заступник радника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер заявив, що Штати не знають, чи Росія діятиме в такий спосіб, але знають, що такий варіант розглядається.

Джерело: CNBC

Фото: УНІАН

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