Беремо до уваги всі ризики: Кулеба про підготовку провокації РФ як приводу для вторгнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву Держдепартаменту США про те, що Росія готує фейкове відео як привід для вторгнення в Україну.

За його словами, уряд бере до уваги всі ризики, пов’язані з можливим загостренням російської агресії.

– Ми не бачили самого відео, але можу сказати, що Сполучені Штати проінформували нас про нього незадовго до офіційної заяви Неда Прайса (прессекретар Держдепу, – Ред.). Тепер ми з нетерпінням чекаємо деталей, – зазначив міністр.

Також Дмитро Кулеба додав, що його не дивує ця інформація. Тому він не виключає, що Росія справді могла використати фейкове відео як привід для нового вторгнення в Україну.

– Якщо ви запитаєте мене, чи є щось, що Росія не могла б зробити для того, щоб спровокувати війну, я б відповів ні. Все можливо, тому ми повинні брати до уваги всі ризики, – додав він.

3 лютого прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс, посилаючись на інформацію розвідки США заявив, що Росія готувала фейкового відео, щоб звинуватити Збройні сили України в загибелі цивільних на Донбасі або й прилеглих районах самої Росії.

Він пояснив, що США вирішили оприлюднити ці дані, щоб розкрити масштаби дестабілізаційних дій Росії проти України.

Водночас заступник радника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер заявив, що Штати не знають, чи Росія діятиме в такий спосіб, але знають, що такий варіант розглядається.

Джерело: CNBC