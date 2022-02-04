Рейтинг Шольца на тлі його нечіткої позиції щодо України погіршується – опитування

Рейтинг канцлера Німеччини Олафа Шольца і Соціал-демократичної партії, членом якої він є, різко погіршився.

По це свідчать дані опитування, проведеного компанією Infratest Dimap. Зокрема, підтримка німцями соціал-демократів зменшилась і тепер становить 22%.

Особистий рейтинг схвалення дій Олафа Шольца також зменшився на 17 відсоткових пунктів. Водночас підтримка консервативного Християнсько-демократичного союзу зросла до 27%.

Справа в тому, що німці хочуть, щоб їхній лідер був більш помітним у дипломатичних зусиллях. Натомість Німеччина протягом останнього часу піддається критиці не лише з боку Києва за свою відмову постачати зброю, а й критиці з боку низки європейських країн, які вже надають військову допомогу Україні.

Але і тут не все так просто, оскільки Шольц намагається підтримати погляди німецької громадськості на Росію. А вони часто є досить суперечливими.

Загалом опитування показують, що німці вважають своїм партнером США. Але німецька громадськість не сприймає путінську Росію як пряму загрозу.

В опитуванні, проведеному до нарощування російських військ на кордоні з Україною, в грудні минулого року, лише 16% опитаних німців вбачали в Росії загрозу німецьким цінностям. А от понад 80% були схильні вважати РФ або незначною загрозою, або взагалі були переконані, що вона нічим не загрожує.

Крім того, принципове обмеження експорту зброї до кризових регіонів підтримують не лише в уряді, а й 71% громадян Німеччини.