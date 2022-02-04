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Єнс Столтенберг очолить центробанк Норвегії

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Єнс Столтенберг очолить центробанк Норвегії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг буде головою Банку Норвегії.

Це станеться, коли він складе повноваження генсека НАТО.

За даними Банку Норвегії, угода була затверджена 4 лютого. Столтенберг замінить Ойстейна Олсена на цій посаді.

Олсен у відповідь на цю новину привітав свого наступника.

– Я знаю пана Столтенберга як активного та компетентного економіста. Я впевнений, що з його широким досвідом він успішно виконуватиме цю роль, – зазначив Олсен.

Він додав, що Столтенберг зможе розпочати свої обов’язки приблизно у грудні 2022 року.

Як зазначено на сайті уряду Норвегії, на посаду голови Центробанку претендували 22 особи.

Вони представляли собою різні верстви суспільства, у тому числі, студенти, пенсіонери, менеджери компаній, науковці, а також водій автобуса та сантехнік.

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