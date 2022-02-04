Єнс Столтенберг очолить центробанк Норвегії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг буде головою Банку Норвегії.

Це станеться, коли він складе повноваження генсека НАТО.

За даними Банку Норвегії, угода була затверджена 4 лютого. Столтенберг замінить Ойстейна Олсена на цій посаді.

Олсен у відповідь на цю новину привітав свого наступника.

– Я знаю пана Столтенберга як активного та компетентного економіста. Я впевнений, що з його широким досвідом він успішно виконуватиме цю роль, – зазначив Олсен.

Він додав, що Столтенберг зможе розпочати свої обов’язки приблизно у грудні 2022 року.

Як зазначено на сайті уряду Норвегії, на посаду голови Центробанку претендували 22 особи.

Вони представляли собою різні верстви суспільства, у тому числі, студенти, пенсіонери, менеджери компаній, науковці, а також водій автобуса та сантехнік.