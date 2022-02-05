Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Бронежилети та біноклі: Канада відправила Україні нелетальну військову допомогу

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Бронежилети та біноклі: Канада відправила Україні нелетальну військову допомогу

Напередодні Канада відправила в Україну військово-транспортний літак CAF C-177 Globemaster із нелетальною військовою допомогою.

Українські військові отримають бронежилети, біноклі, лазерні далекоміри, металодетектори та монокуляри.

Як повідомляє уряд Канади, це обладнання допоможе українським військовим захиститися від російських загроз та військового нарощування в Україні та навколо неї.

Читайте
Стрілецька зброя та жилети: Канада розглядає варіант військової допомоги Україні - ЗМІ

Крім того, разом із вантажем в Україну вирушила і група співробітників CAF, щоб допомогти навчити військових правильно використовувати та обслуговувати обладнання.

– Потім цей персонал CAF залишиться в Україні для додаткового наставництва українських сил безпеки. Точні місця та дати прибуття додаткових членів CAF, виділених у рамках продовження та розширення Канадою операції UNIFIER, не розголошуватимуться з міркувань безпеки, – йдеться у повідомленні уряду Канади.

Нагадаємо, що з 2015 року Канада надала Україні нелетальне військове обладнання на суму понад $23 млн. За цей час канадські інструктори також навчили близько 33 000 українських військових та співробітників служби безпеки цілій низці тактичних та передових військових навичок.

Джерело: уряд Канади

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка