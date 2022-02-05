Напередодні Канада відправила в Україну військово-транспортний літак CAF C-177 Globemaster із нелетальною військовою допомогою.

Українські військові отримають бронежилети, біноклі, лазерні далекоміри, металодетектори та монокуляри.

Як повідомляє уряд Канади, це обладнання допоможе українським військовим захиститися від російських загроз та військового нарощування в Україні та навколо неї.

Крім того, разом із вантажем в Україну вирушила і група співробітників CAF, щоб допомогти навчити військових правильно використовувати та обслуговувати обладнання.

– Потім цей персонал CAF залишиться в Україні для додаткового наставництва українських сил безпеки. Точні місця та дати прибуття додаткових членів CAF, виділених у рамках продовження та розширення Канадою операції UNIFIER, не розголошуватимуться з міркувань безпеки, – йдеться у повідомленні уряду Канади.

Нагадаємо, що з 2015 року Канада надала Україні нелетальне військове обладнання на суму понад $23 млн. За цей час канадські інструктори також навчили близько 33 000 українських військових та співробітників служби безпеки цілій низці тактичних та передових військових навичок.

Джерело: уряд Канади