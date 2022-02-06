Росія може вторгнутися в Україну у найближчі кілька днів або тижнів, але може обрати і дипломатичний шлях.

Як заявив у розмові з журналістами радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, сам напад може мати різні форми.

– Ми знаходимося у вікні можливостей. У будь-який день Росія може вжити військових дій проти України, це може статися вже через пару тижнів, або ж Росія обере дипломатичний шлях, – сказав він.

Радник президента США додав, що росіяни створили умови для проведення масштабної військової операції в Україні, тому Білий дім активно готує заходи у відповідь.

Він заявив, що сам напад може набути різних форм: можливі атаки можуть включати анексію Донбасу, кібератаки або повномасштабне вторгнення.

– Почасти тому ми так інтенсивно працюємо в останні кілька місяців не лише для того, щоб підготуватися до однієї непередбачуваної ситуації, але й для того, щоб підготуватися до всіх непередбачених ситуацій та опрацювати з нашими союзниками та партнерами питання про те, як виглядатиме відповідь у кожному з цих випадків, – сказав Джейк Салліван.

Радник Білого дому зазначив, що часові рамки для дипломатичних переговорів можуть скоротитися.

– Ми вважаємо, що є дуже велика ймовірність того, що Володимир Путін віддасть наказ про напад на Україну, – сказав він.

Помічник президента США Салліван не став коментувати прогнози, але попередив про можливі втрати серед українського населення.

– Якщо натомість вони (Росія, – Ред.) вирішать піти шляхом ескалації, це обернеться величезними людськими жертвами для українців. Але також, як ми вважаємо, згодом це матиме реальні стратегічні наслідки для Володимира Путіна, – сказав Джейк Салліван.

Виступ радника з національної безпеки США відбувся після того, як два американські чиновники заявили, що Росія розмістила на українському кордоні приблизно 70% бойових потужностей, яких, на думку американців, вистачить для повномасштабного вторгнення в Україну.