Папа Римський Франциск у дитинстві мріяв стати м’ясником. Таку несподівану заяву він зробив в інтерв’ю на телебаченні.

– Найперше, в дитинстві мені хотілось стати м’ясником, бо коли я ходив із бабусею по магазинах, побачив, як м’ясник складав у сумку перед собою багато грошей, – пригадав Папа Римський.

Згодом він зосередився на опануванні хімії та навіть готувався до вступу на медичний факультет.

“Покликання” до нього прийшло згодом, тому він вступив до семінарії.

Розповів Папа Римський також, що йому дуже подобається класична музика.

– А ще я люблю танго. Я танцював його, тому що портеньо (уродженець Буенос-Айреса, – Ред.), який не танцює танго, це не портеньо, – додав він.

Крім того, Папа Римський розповів, що потребує спілкування з друзями.

– Так, у мене є друзі. Їх мало, але вони справжні. Я люблю проводити час із ними. Це одна з причин, чому я не пішов жити до апостольських апартаментів. Інші Папи – святі, але я не такий святий. Мені потрібні людські стосунки, – пожартував Папа Римський.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск оголошував 26 січня днем молитви про мир. Під час спеціальної служби він закликав увесь світ помолитися за мир в Україні.

Папа Римський просив паломників благати Господа, щоб українська земля змогла побачити розквіт братерства та подолати рани й страхи.

Джерело: Rai News