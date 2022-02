РФ стягує військову техніку до кордонів України: CNN показало фото із супутника

Велика російська військова база в Єльні Смоленської області майже спорожніла за останні кілька днів. Про це свідчать нові супутникові знімки, отримані CNN у компанії Maxar. За даними видання, танки, артилерію та іншу бронетехніку, ймовірно, перемістили на південь, тобто ближче до кордонів з Україною.

Наприкінці 2021 року туди завезли велику кількість озброєння, зокрема близько 700 танків, БМП та пускових установок балістичних ракет, але на знімках, отриманих 6 лютого, більшої частини цього обладнання вже немає на місці. Це підтверджують експерти.

New satellite images of Russian military buildup within Belarus, in Yelsk, Rechitsa and Luninets airfield. The images focus on the new troop and equipment deployments, local training activity and the arrival of Su-25 ground attack aircraft. ????: @Maxar pic.twitter.com/US2Vs2ta7t



Водночас відеоролики у соцмережах за останні кілька днів показують, що частина цього обладнання залізницею переміщується на південь, до Брянської області, що недалеко від України.

У Курську, що приблизно за 100 км від українського кордону, також спостерігається значне пересування техніки та військових.

Філіп Карбер, президент фонду Потомак у Вашингтоні, який також докладно вивчав пересування російських військ, сказав, що найбільше наступальне з’єднання Росії – Перша гвардійська танкова армія, яка зазвичай дислокується в районі Москви, – просунулося на південь на 400 км.

CNN з посиланням на американських чиновників повідомляє, що Володимир Путін зібрав 70% військового персоналу та зброї на кордонах України.

Військовий експерт Конрад Музика у Twitter також оприлюднив знімки цих російських баз.

Secondly, we are seeing a massive influx of vehicles and personnel in Kursk where elements of the 6th CAA are stationed. Subunits from the 9th Artillery Brigade may have arrived, along with another BTG. We are now waiting for Iskanders and probably guests from the High North. pic.twitter.com/ry6QrVD3YU

— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) February 6, 2022