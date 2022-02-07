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РФ стягує військову техніку до кордонів України: CNN показало фото із супутника

Валентина Летяк редакторка стрічки
танки РФ

Велика російська військова база в Єльні Смоленської області майже спорожніла за останні кілька днів. Про це свідчать нові супутникові знімки, отримані CNN у компанії Maxar. За даними видання, танки, артилерію та іншу бронетехніку, ймовірно, перемістили на південь, тобто ближче до кордонів з Україною.

Наприкінці 2021 року туди завезли велику кількість озброєння, зокрема близько 700 танків, БМП та пускових установок балістичних ракет, але на знімках, отриманих 6 лютого, більшої частини цього обладнання вже немає на місці. Це підтверджують експерти.


Водночас відеоролики у соцмережах за останні кілька днів показують, що частина цього обладнання залізницею переміщується на південь, до Брянської області, що недалеко від України.

– Є кілька ознак, що вказують на те, що війська розпочали розгортання у передових таборах, щоб з’єднатися зі своїм заздалегідь розміщеним обладнанням. Відео, розміщене в соціальних мережах, свідчить про те, що деякі війська із Сибіру, ​​чия техніка вже перекинута на об’єкти у Смоленську та Брянську, перебувають у процесі розгортання, – каже Томас Буллок, аналітик Janes.

У Курську, що приблизно за 100 км від українського кордону, також спостерігається значне пересування техніки та військових.

Філіп Карбер, президент фонду Потомак у Вашингтоні, який також докладно вивчав пересування російських військ, сказав, що найбільше наступальне з’єднання Росії – Перша гвардійська танкова армія, яка зазвичай дислокується в районі Москви, – просунулося на південь на 400 км.

CNN з посиланням на американських чиновників повідомляє, що Володимир Путін зібрав 70% військового персоналу та зброї на кордонах України.

Військовий експерт Конрад Музика у Twitter також оприлюднив знімки цих російських баз.

 

 

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Беремо до уваги всі ризики: Кулеба про підготовку провокації РФ як приводу для вторгнення

Напередодні посадовці Білого дому на зустрічі з конгресменами та сенаторами говорили про те, що Російська Федерація стягнула до кордонів України близько 70% армії, яка може здійснити масштабне вторгнення.

За їхніми оцінками, під час нападу можуть загинути до 50 тис. мирних жителів та до 25 тис. українських захисників.

Вони також назвали п’ять можливих сценаріїв нападу Росії.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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