Французькі офіційні особи заявили, що президент РФ Володимир Путін пообіцяв не робити жодних нових “воєнних ініціатив” і погодився вивести тисячі російських військовослужбовців із Білорусі після завершення запланованих там навчань.

Про це пише британське видання Financial Times.

Якщо угода, досягнута за посередництва французького президента Еммануеля Макрона в понеділок, буде підтверджена Путіним, це може знизити напруженість у Східній Європі.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що Путін та Макрон готові продовжити діалог щодо французьких пропозицій.

– Всі ці питання потребують згоди союзників Франції щодо ЄС та НАТО, насамперед США. Поки що зарано говорити про щось ще, — сказав Пєсков.

Президент Франції отримав запевнення Путіна щодо його готовності говорити про деескалацію. Але водночас президент Росії був критично налаштованим щодо НАТО, звинувачуючи Захід та Україну в кризі. За словами Путіна, Росія зробить “все можливе, щоб досягти прийнятних для всіх компромісів щодо європейської безпеки”.

– Думаю, цілком імовірно, що якісь його ідеї та пропозиції, навіть якщо про них рано говорити, можуть стати частиною основи наших наступних спільних кроків, – сказав Путін про пропозиції Макрона.

Нагадаємо, що Росія вимагає від НАТО зобов’язань ніколи не приймати Україну до Альянсу та повернути експансію на схід.

Макрон, який у вівторок має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, визнав наявність глибоких розбіжностей між Росією та Заходом щодо українського конфлікту.

За словами французьких офіційних осіб, було досягнуто домовленості не робити нових воєнних ініціатив і вести широкий діалог щодо розгортання російських військ.

Угода включатиме виведення російських військ із Білорусі після завершення великих спільних навчань.

Нагадаємо, що переговори президента Франції Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним тривали понад п’ять годин. Про що говорили президенти – у матеріалі Фактів ICTV.