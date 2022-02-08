Переговори президента Франції Еммануеля Макрона з російським колегою Володимиром Путіним тривали більш як п’яти годин.

На початку зустрічі президент РФ виказав стурбованість у сфері безпеки в Європі та подякував Макрону за участь у розробці європейської безпекової архітектури, зокрема за участь у нормандському форматі.

Своєю чергою Еммануель Макрон наголосив на необхідності обрати шлях дипломатії замість можливої ескалації.

Після завершення переговорів французький та російський лідери виступили на спільній пресконференції для журналістів.

Що сказав президент РФ

Володимир Путін заявив, що вони з французьким лідером обговорили вимоги РФ щодо НАТО, те, що політика відкритих дверей Альянсу надто вільна, а сам Північноатлантичний союз – позначив Росію як свого супротивника.

Російський президент також виказав розчарування тим, що країни Заходу постачають Україні зброю та військове обладнання, а сам Київ, за його словами “не хоче дотримуватись” Мінських угод та нормандських домовленостей. Путін також підкреслив, що альтернативи Мінську немає.

Володимир Путін пообіцяв не підтримувати ініціативу визнання терористів з “ЛНР” та “ДНР”, оскільки це суперечить Мінським домовленостям.

Що сказав президент Франції

Своєю чергою Еммануель Макрон заявив, що ситуація залишається серйозною, а західні партнери прагнуть дійти дипломатичного врегулювання конфлікту заради миру та стабільності в Європі.

Він також додав, що Альянс не відмовиться від політики відкритих дверей, але саме НАТО потребує створення нових механізмів.

Французький президент зауважив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб з деескалації ситуації, а переговори, які здійснюють західні лідери, мають сприяти цьому.

Він додав, що мають бути розроблені безпекові гарантії для Євросоюзу, України, Грузії, Білорусі та РФ.

Еммануель Макрон згадав внесення змін у Конституцію Білорусі, де тепер відсутній пункт щодо без’ядерного статусу держави, що збільшує занепокоєння країн Заходу.

Нагадаємо, вже сьогодні, 8 лютого, Еммануель Макрон прибуде до України з офіційним візитом. Це вперше за 24 роки, коли президент Франції прибуде до Києва.

А вже наступного тижня до України приїде канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Джерело: Yahoo Finance