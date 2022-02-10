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Росія зрозуміла сигнал Заходу про санкції у разі вторгнення в Україну – канцлер Німеччини

Юля Захарченко редакторка стрічки
Олаф Шольц

Представники Кремля зрозуміли сигнал західних країн про готовність запровадити жорсткі санкції проти Російської Федерації, якщо вона нападе на Україну.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції після переговорів з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Шольц висловив впевненість, що Кремль має уявлення щодо єдності Заходу та рішучості для запровадження санкцій у разі масштабного вторгнення в Україну.

– Занадто рано говорити, що проблеми вирішено. Вони дуже серйозні, залишатимуться ще якийсь час, заслуговують на нашу увагу, заявив канцлер Німеччини.

Олаф Шольц наголосив, що США, Європейський Союз та НАТО спільно діятимуть у питанні обмежувальних заходів проти Росії.

Америка пригрозила РФ руйнівними санкціями за вторгнення військ в Україну. У США заявили, що вони завдадуть великих втрат російській економіці.

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Джерело: US News & World Report

Фото: Getty Images

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