Президент США Джо Байден попередив усіх американців, які залишаються в Україні, про необхідність покинути країну, оскільки залишається загроза ескалації російської агресії.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NBC News.

Так, ведучий NBC News Лестер Голт запитав у американського президента, що він збирається робити з американськими громадянами, які залишаються на території України.

– Які у вас сценарії? Ви відправите туди американські військові групи для евакуації громадян США? – спитав Лестер Голт.

Президент Джо Байден відкинув цю ідею. За його словами, це буде “світова війна, коли американці та Росія почнуть стріляти одне в одного”.

Байден підкреслив, що зараз зовсім інший світ, ніж будь-коли раніше.

Він заявив, що президент Росії Володимир Путін “досить розумний, щоб фактично не робити нічого, що могло б негативно вплинути на американських громадян”.

Голт перепитав президента США, чи він про це говорив Путіну. Джо Байден відповів ствердно.

– Ви сказали йому, що американці стануть межею, яку вони не зможуть перейти? – спитав Голт.

Байден відповів, що він говорив Путіну про це раніше і не треба ще раз говорити, оскільки російський президент це і так знає.

– Що я просив, це те, що американські громадяни повинні виїхати, повинні виїхати зараз, – сказав Байден.

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На відео з 03.32

Президент США підкреслив, що російська армія є однією з найбільших армій у світі, і що зараз зовсім інша ситуація, коли все може швидко обернутися божевіллям.

Джерело: NBC News