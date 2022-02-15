Канада виділить Україні кредит у $500 млн і відправить летальну зброю на $7,8 млн – Трюдо

Канада надасть Україні кредит у розмірі $500 млн і передасть летальну зброю і боєприпаси на суму $7,8 млн у зв’язку з загрозою нового російського вторгнення.

Як заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, зазначена допомога надається на додаток до раніше оголошеного кредиту в розмірі $120 мільйонів та нелетальної зброї, які Канада вже надала Україні.

За словами прем’єр-міністра Трюдо, 12 лютого він провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським, після чого обговорив ситуацію на українському кордоні з іншими європейськими лідерами.

Джастін Трюдо зазначив, що летальна зброя та боєприпаси надаються Україні у відповідь на конкретний запит.

Він додав, що Канада приєднується до США, Великої Британії, Болгарії, Чеської Республіки, Нідерландів та Польщі у процесі передачі зброї в Україну.

За його словами, метою цієї підтримки є стримування подальшої російської агресії.

– Ситуація стрімко загострюється, і ми демонструємо свою рішучість… Канадцям та всьому світу важливо знати, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну, її незалежність, цілісність та суверенітет, включаючи її право на самооборону, – сказав Трюдо.

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що Канада та Австралія тимчасово перенесуть свої посольства з української столиці до Львова. Все через загрозу нового вторгнення Росії.

Напередодні в МЗС України повідомили, що США, крім зброї, також нададуть Києву макрофінансову допомогу.