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Атака на Україну може розпочатися будь-якої миті – Білий дім

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Атака на Україну може розпочатися будь-якої миті – Білий дім

Адміністрація президента США попередила, що потенційний повномасштабний напад на Україну залишається одним зі сценаріїв Кремля. Найімовірніше, це буде зроблено за допомогою сфабрикованого приводу.

Таку думку 16 лютого озвучила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

– Ми підійшли до того моменту, коли, на нашу думку, атака може розпочатися будь-якої миті, – заявила вона під час брифінгу.

У Білому домі вкотре наголосили, що США не сприймають претензії Росії щодо деескалації “за чисту монету”.

Також Джен Псакі закликала американців та міжнародних колег сприймати та аналізувати інформаційний простір тверезо, особливо, якщо це стосується новин з РФ.

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Джерело: White House

Фото: Getty Images

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