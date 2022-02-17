Російська Федерація продовжує нарощувати армію біля кордонів з Україною, попри заяви про відведення військ. Про це заявив керівник оборонної розвідки Великої Британії Джим Хокенхалл.

Генерал-лейтенант наголосив, що розвідка помітила додаткову бронетанкову техніку, гелікоптери та польовий госпіталь, які прямували до прикордонної зони.

Джим Хокенхалл стверджує, що чиновники не бачать доказів відведення російських військ від кордонів України, попри відповідні заяви у Москві.

– Росія продовжує нарощувати військовий потенціал поблизу України всупереч їхнім заявам. Ми спостерігаємо додаткову бронетехніку, гелікоптери та польовий госпіталь, які рухаються до кордонів України. Росія має військові сили для вторгнення в Україну, – зазначив Хокенхалл.

Раніше міністри оборони НАТО заявили, що залишаються стурбованими щодо нарощування російських військ на кордонах України. Вони вкотре закликали Кремль повернутися до дипломатії.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО розглядає можливість створення нових бойових груп у центральній, східній та південно-східній Європі для протидії загрозі з боку Москви.

Росія неодноразово заперечувала, що має будь-який намір напасти на Україну, попри те, що на кордоні з нашою державою перебувають близько 130 тис. військових.

Столтенберг заявив, що, хоча НАТО підтримає наміри Москви продовжувати розв’язувати всі питання шляхом дипломатії, проте Альянс не бачить жодних ознак деескалації на кордоні.

На його думку, раніше Москва чітко дала зрозуміти, що вона готова оскаржити фундаментальні принципи, які лежали в основі світової безпеки протягом десятиліть.