Нідерланди нададуть Україні снайперські гвинтівки та боєприпаси

Уряд Нідерландів ухвалив рішення про надання Україні снайперських гвинтівок, боєприпасів, радарів, касок та протиуламкових жилетів.

Зокрема, йдеться про 100 снайперських гвинтівок та 30 тис. боєприпасів.

Окрім снайперських гвинтівок, буде надано п’ять радарів для виявлення озброєнь, тридцять металошукачів, два радари спостереження на полі бою та два роботи для виявлення морських мін.

Крім того, до Києва буде відправлено 3 тис. бойових касок та 2 тис. протиуламкових жилетів.

Інші озброєння та системи теж обговорювали, однак можливість їхнього надання обмежена експортними правилами Європейського Союзу, а також необхідністю надіслати до України відповідних інструкторів, що наразі неможливо.

Зі свого боку очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен висловила сподівання, що потреби для її застосування все ж не виникне. Вона підкреслила, що надана зброя необхідна для самооборони.

Джерело: AD