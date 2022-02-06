Ми будемо не з вами: Лукашенко пригрозив спільно з РФ воювати проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ буде на боці Москви в разі військових дій між Росією та Україною.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову. За твердженням Лукашенка, Київ начебто може зважитися на наступ на Донбасі.

– Небезпека одна – що вони (Україна, – Ред.) зроблять дуже серйозні акції у напрямку Донецька та Луганська, Донбасу, – заявив Лукашенко.

За його словами, в такому випадку білоруська сторона діятиме так само, як Росія.

– Я ж сказав публічно нещодавно…: хлопці, ви будете безумцями, якщо зіткнетеся з Росією, і ми будемо не з вами… Якщо вони почнуть воювати проти нас чи проти Росії, значить, ми воюватимемо, захищатимемо, – оголосив Лукашенко.

Відповідаючи на запитання, як поводитиметься білоруська армія в разі начебто “наступу” на Донбасі, він заявив: Так само, як російська.

Лукашенко підтвердив, що це буде спільна військова відповідь з армією РФ.

– Звичайно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати, – заявив він.

За твердженням Лукашенка, все начебто буде залежати від української влади та армії.

Крім того, він висловив думку, що Україна буцімто не зможе протистояти військам РФ та Білорусі, а якщо така війна розпочнеться, то триватиме “максимум три-чотири дні”.

– Україна ніколи з нами не воюватиме: ця війна триватиме максимум три-чотири дні. Там не буде кому проти нас воювати. Ті, кого там показують із цими дерев’яними автоматами, як вони тренуються… Так ми зараз вийдемо з тобою до сусідньої зали , знімемо на мобільний телефон це тренування і покажемо, – твердить Лукашенко в інтерв’ю.

Варто зазначити, що нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що українські війська не готують наступу на Донбасі.

– Хочу вчергове спростувати російську брехню про нібито якусь підготовку України до наступу. Україна не планує наступальні операції на Донбасі. Не стягує війська. Не планує жодних провокацій. Україна прагне миру, – повідомив Кулеба.

Схожу заяву днями зробив і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він зазначив, що наша держава не розглядає силовий варіант повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Тим часом американські ЗМІ оприлюднили інформацію, що РФ розробила план створення приводу, щоб вторгнутися в Україну. Йдеться про фабрикування нападу нібито Збройних сил України на територію Росії чи російськомовне населення, щоб виправдати подальше вторгнення на українські території.

Інформацію про можливу провокацію РФ підтвердили в Пентагоні. Там повідомили, що в планах Москви – зафільмувати сфабрикований напад, щоб зробити з нього пропагандистське відео.

Джерело: БЕЛТА