Санкції, які США та Європейський Союз планують запровадити проти Росії у разі її нападу на Україну, покликані, по суті, відрізати її від міжнародних фінансових ринків.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона уточнила, що в економічному плані всі штрафні заходи будуть накладені на товари, які гостро необхідні Росії для модернізації та диверсифікації своєї економіки. Це товари, які виготовляють в ЄС і які РФ не зможе замінити.

Голова Єврокомісії нагадала, що економіка Росії майже повністю орієнтована на викопні види палива, а саме на нафту, вугілля та газ. Вона уточнила, що на паливно-енергетичні товари припадає дві третини російського експорту, і половина державного бюджету РФ поповнюється за рахунок них.

Тому Урсула фон дер Ляєн зауважила, що нічого хорошого для РФ не варто очікувати, якщо російська економіка отримає ще один сильний удар від санкцій.

Зі свого боку прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що Велика Британія та США введуть проти Росії жорсткіші санкції, ніж пропонувалося раніше, у разі нападу на Україну.

За його словами, нові обмеження можуть передбачати припинення діяльності російських компаній, які торгують у фунтах і доларах.

Джерело: Телеканал ARD