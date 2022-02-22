Сертифікація Північного потоку-2 буде зупинена – Шольц

Сертифікація російського газопроводу Північний потік-2 буде зупинена. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

— Сьогодні я попросив федеральне міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства (німецький регулятор, – Ред.) доповідь щодо забезпечення енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, але це є необхідним кроком, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації Північний потік-2 не може бути запущений, – сказав канцлер ФРН.

За його словами, сертифікація не може продовжуватися у зв’язку з діями Російської Федерації щодо України.

Шольц наголосив, що Росія порушила міжнародні домовленості та зробила “незбагненний, невиправданий” крок.

Будівництво російського газопроводу було завершено, але проєкт все ще потребував регулювальної сертифікації від німецької влади, перш ніж газ можна було постачати. Російський газопровід був джерелом суперечок зі США, які висловили занепокоєння тим, що він посилює залежність Європи від Росії в її енергетичних потребах.

21 лютого 2022 року президент РФ Володимир Путін визнав “незалежність” гібридних формувань “ДНР” та “ЛНР”.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що сьогодні вдень міністри закордонних справ Євросоюзу ухвалять санкції проти Росії у зв’язку з її визнанням терористичних “ДНР” та “ЛНР”, а також рішенням про введення військ у регіони.

Після визнання РФ “ЛДНР” президент України Володимир Зеленський виступив за швидке запровадження санкцій проти Росії. Він наголосив, що вчорашнє рішення Кремля стало новим актом агресії проти України, який потребує негайної та рішучої реакції світу.