Велика Британія запроваджує санкції проти п’яти російських банків

Велика Британія запроваджує санкції проти п’яти провідних російських банків у відповідь на визнання РФ квазі-формувань “ЛНР” та “ДНР”.

Серед банків, що потрапили під обмеження – Банк Росія, Генбанк, Чорноморський банк реконструкції та розвитку, ІО Банк та Промзв’язокбанк.

