Велика Британія запроваджує санкції проти п’яти російських банків

Велика Британія запроваджує санкції проти п’яти провідних російських банків у відповідь на визнання РФ квазі-формувань “ЛНР” та “ДНР”.

Серед банків, що потрапили під обмеження – Банк Росія, Генбанк, Чорноморський банк реконструкції та розвитку, ІО Банк та Промзв’язокбанк.

WATCH LIVE: My update to the @HouseOfCommons on the situation in Ukraine | 22 February 2022 https://t.co/gByQwOH1TN — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 22, 2022

За словами прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона, країна запроваджує персональні санкції проти трьох російських олігархів – Геннадія Тимченка та братів Ротенбергів.

Він зазначив, що жорсткі санкції стосуватимуться інтересів російського бізнесу, а не будуть спрямовані тільки на Донбас, Луганськ чи Донецьк.

— Зараз Сполучене Королівство разом з союзниками будуть запроваджувати санкції проти Росії, які ми вже підготували. Це будуть нові безпрецедентні повноваження, щоб зупинити Кремль. Це санкції проти п’яти основних банків Росії, вводимо санкції проти Геннадія Тимченка, проти Ротенбергів і те, чим вони володіють в Об’єднаному Королівстві, буде заморожено, — сказав Джонсон.

Політик зазначив, що це лише перший етап, а наступні санкції будуть реалізовані разом зі США та ЄС, якщо ескалація продовжуватиметься.

22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сертифікація російського газопроводу Північний потік-2 буде зупинена. За його словами, вона не може продовжуватися у зв’язку з діями Російської Федерації щодо України.

Нагадаємо, 21 лютого 2022 року президент РФ Володимир Путін визнав “незалежність” гібридних формувань “ДНР” та “ЛНР”.

Після визнання РФ “ЛДНР” президент України Володимир Зеленський виступив за швидке запровадження санкцій проти Росії. Він наголосив, що вчорашнє рішення Кремля стало новим актом агресії проти України, який потребує негайної та рішучої реакції світу.