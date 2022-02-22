Незалежність “ЛДНР” може мати наслідки для всього світу – ООН

Організація Об’єднаних Націй шкодує через рішення Росії ввести війська на Схід України нібито як “миротворчу місію”.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН повідомила заступник генерального секретаря із політичних питань Розмарі Дікарло.

– Рішення визнати незалежність окремих районів Донецької та Луганської областей України порушує суверенітет України та може мати наслідки для регіону і всього світу, – зазначила заступниця генсека ООН.

В ООН, стверджує Розмарі Дікарло, стурбовані ескалацією насильства та обстрілами через лінію зіткнення.

– Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ із 18 до 20 лютого зафіксувала 3 231 порушення режиму припинення вогню в Донбасі – 1 073 випадки в Луганській області та 2 158 – в Донецькій області. Ми нагадуємо всім сторонам про їхні зобов’язання в межах міжнародного гуманітарного права, – зазначила Розмарі Дікарло.

За її словами, в ООН глибоко стурбовані повідомленнями про жертви серед цивільного населення, руйнування цивільної інфраструктури та евакуації, що триває.

– На тлі сьогоднішніх ризиків та невизначеності ще більш важливо прагнути до діалогу. Переговори – це єдиний шлях подолати розбіжності у сфері регіональної безпеки та врегулювати конфлікт на Сході України відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2202 (2015), – наголосила вона.

За її словами, найближчі години та дні будуть вирішальними.

– Небезпека масштабного конфлікту стає реальною, і його необхідно запобігти будь-якою ціною. Я можу запевнити вас у цілковитій прихильності генсекретаря зусиллям з дипломатичного врегулювання нинішньої кризи, – додала Розмарі Дікарло.

Заступник генсека підтвердила прихильність ООН суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та нагадала про гуманітарну підтримку ООН.

– Установи організації Об’єднаних Націй продовжують повноцінно функціонувати на всій території України, зокрема в Донецькій та Луганській областях, – запевнила Розмарі Дікарло.

21 лютого Росія визнала “ДНР” та “ЛНР”. Після цього президент РФ Володимир Путін наказав Міноборони Росії забезпечити Збройними силами РФ “функції підтримання миру” на цих територіях.

22 лютого має відбутися позачергове засідання Ради Федерації РФ. У 2014 році верхня палата парламенту Росії дозволила Путіну ввести російські війська на територію України.

Джерело: ООН