Президент України Володимир Зеленський виступив за швидке запровадження санкцій проти Росії у відповідь на так зване визнання Кремлем терористичних псевдоутворень “Д/ЛНР”.

Про це глава держави заявив на спільному із президентом Естонії Аларом Карісом брифінгу.

– Дуже важлива санкційна допомога… Зараз все відбувається дуже швидко, і саме швидка допомога потрібна. Бачите, як Росія, наприклад, визнала “Л/ДНР”. Як вона це зробила? Дуже швидко. Реакція повинна бути такою ж швидкою, – наголосив Зеленський, відповідаючи на запитання, яка допомога міжнародних партнерів потрібна наразі Україні.

Президент висловив думку, що найпотужнішою в нинішній ситуації стала б саме санкційна допомога, яка могла б вплинути на плани РФ щодо подальшої ескалації.

– Санкційна політика – це більш потужна політика, яка дійсно впливатиме на подальшу ймовірну ескалацію з боку Росії. Не чекати, поки вона (ескалація, – Ред.) буде, тому що вже перші кроки цієї агресії зроблені… Вважаємо, що юридично агресія здійснена, – заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що вчорашнє рішення Кремля стало новим актом агресії проти України, який потребує негайної та рішучої реакції світу.

– Вважаємо, що цим рішенням РФ створює юридичне підґрунтя для подальшої збройної агресії проти держави Україна, при цьому порушуючи всі можливі дво- і багатосторонні міжнародні зобов’язання, – повідомив Зеленський.

Він нагадав, що дії Москви є викликом не лише для України, а й для Європи та всього світу, адже саме в нашій державі зараз вирішується майбутнє європейської безпеки.

– Європа і світ не можуть допустити повторення таких трагічних помилок, які було допущено в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного впровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку Північного потоку-2, – заявив Зеленський.

Як відомо, 21 лютого за підсумками позачергового засідання Ради безпеки РФ, скликаного Володимиром Путіним, Кремль “визнав Л/ДНР”.

А 22 лютого Держдума РФ підтримала ратифікацію “договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу” з псевдореспубліками.

Одразу після рішення Кремля президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти терористичних формувань “Д/ЛНР”. Йдеться про заборону інвестицій, торгівлі та фінансування псевдореспублік.

Європейські лідери також заявили, що Росії не вдасться уникнути відповідальності та санкцій.