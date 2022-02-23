Канада оголосила про нові санкції проти Росії у відповідь на введення Кремлем військ на окупований схід України та визнання ним двох терористичних псевдореспублік – “ДНР” та “ЛНР”.

На пресконференції у вівторок прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що перший пакет санкцій заборонить канадцям вести усі фінансові справи з “ДНР” та “ЛНР”. Санкції також торкнуться членів російського парламенту, які проголосували за рішення про визнання сепаратистських регіонів, а також заборонять брати участь канадцям у покупках російського суверенного боргу.

– Ці санкції є важливим кроком і націлені на тих, хто відповідає за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, – сказав Трюдо, додавши, що заходи діятимуть доти, доки територіальну цілісність не буде відновлено.

Трюдо назвав дії Росії зухвалими провокаціями, які несуть загрозу безпеці всього світу. Прем’єр Канади закликав Кремль шукати дипломатичне рішення та відновити шлях до миру.

Віцепрем’єрка Христя Фріланд заявила, що Канада “свариться не з російським народом, а з Путіним та його прихильниками”.

Канада також направляє 460 своїх військовослужбовців до Латвії та прилеглих регіонів для підтримки НАТО. Також країна направить до Латвії фрегат та морський патрульний літак. У країні вже перебувають 540 канадських військовослужбовців.

Голова Міноборони Канади Аніта Ананд заявила, що Канада направила до України другу партію летальної військової допомоги.

Джерело: Global News Canada