Байден: відключення Росії від SWIFT може стати наступним кроком

Введені проти Росії санкції з боку США та західних союзників є сильнішим ударом, ніж відключення країни-агресора від SWIFT.

Як заявив під час пресбрифінгу президент Сполучених Штатів Джо Байден, саме відключення від SWIFT може стати наступним кроком.

Його запитали, чому сьогодні країнами Заходу Росія не була відключена від системи міжбанківських операцій SWIFT.

– Санкції, які ми пропонуємо, стосуються всіх (російських, – Ред.) банків, і це принесе значно більші наслідки (для РФ, – Ред.). По-друге, це (відключення Росії від SWIFT, – Ред.) є наступним можливим варіантом, – сказав президент США.

Нагадаємо, раніше США оголосили про запровадження санкцій проти Російської Федерації за початок повномасштабної війни з Україною. До санкцій приєдналися 27 інших країн Заходу.