США оголосили санкції проти РФ: заборона долара, євро та обмеження роботи банків

США ввели санкції проти Російської Федерації.

Про це під час брифінгу оголосив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

– Путін є агресором, він обрав війну. І зараз його країна зіткнеться з наслідками. Сьогодні я дозволяю нові потужні санкції і експортні обмеження. Це створить великі витрати для російської економіки як одразу, так і з часом. Ми структурували санкції таким чином, щоб вони вплинули на Росію та мінімально позначилися на США та союзниках, – заявив він.

Джо Байден додав, що Сполучені Штати не роблять це самостійно – до санкцій проти РФ приєдналась коаліція з 27 країн Євросоюзу.

– Ми обмежимо здатність російського уряду діяти в доларах, євро, єні. Ми припинимо здатність фінансувати та збільшувати російське військо. Ми зашкодимо їхній здатності конкурувати у високотехнологічній економіці XXI сторіччя, – сказав президент США.

Він нагадав, що протягом 24 лютого було зафіксовано падіння фондового ринку на понад 50%, що стало найбільшим падінням за історію.

– Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти російських банків, які мають трильйони доларів активів, і відключаємо великі банки від американської фінансові системи, – заявив президент Сполучених Штатів.

Джо Байден додав, що США та коаліція обмежують російський банк ВТБ, який є другим за величиною банком в Росії.

Також були введені санкції щодо російських еліт.

– Ці люди наживаються особисто на кремлівській політиці, тому ми посилимо заходи проти корумпованих мільярдерів. У вівторок ми зупинили здатність Росії позичати на міжнародних західних ринках, а тепер це пошириться на приватний промисловий сектор, – додав Джо Байден.

Президент США зазначив, що вплив деяких санкцій буде відчуватись з часом. США та союзники продовжать усувати Росію з міжнародних фінансових торгів та послаблювати стратегічні галузі економіки.

– Наші дії та дії наших союзників майже наполовину знизять здатність Росії експортувати високі технології, що зашкодить можливості створення космічних та інших розробок, а також обмежить довгострокові стратегічні амбіції.

На додаток до економічних санкцій Джо Байден оголосив про кроки щодо захисту союзників по НАТО, а завтра, 25 лютого, Північноатлантичний альянс проведе саміт.

Президент Байден наголосив, що Збройні сили США не будуть брати участь у бойових діях на території України.

– Будь-яка країна, яка підтримає російську агресію проти України, буде заплямована цією співучастю. Це був вибір Путіна – провести цю невиправдану війну проти України, – сказав президент США.

Він заявив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, надаючи Києву допомогу з боку США та НАТО.

Джо Байден заявив, що додаткові санкції проти Росії лежать на столі, але відмовився відповідати на запитання, чому вони не були введені зараз.