Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив із офіційним зверненням через вторгнення російських військ в Україну та закликав Москву негайно припинити воєнні дії.

Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті Альянсу.

– Я рішуче засуджую безрозсудний і неспровокований напад Росії на Україну, який ставить під загрозу життя великої кількості мирних жителів. Вкотре, попри наші неодноразові попередження та невпинні дипломатичні зусилля, РФ обрала шлях агресії проти суверенної та незалежної країни, – наголошується в заяві.

Столтенберг зазначив, що такі дії Москви загрожують євроатлантичній безпеці та є серйозним порушенням міжнародного права.

– Я закликаю РФ негайно припинити воєнні дії та поважати суверенітет і територіальну цілісність України… Ми підтримуємо народ України у цей страшний час, – заявив генсек НАТО.

Столтенберг уточнив, що союзники по НАТО зберуться на зустріч, щоб обговорити наслідки таких дій РФ.

Він запевнив, що Альянс зробить усе для захисту країн-союзників.

Джерело: НАТО