Світ притягне Росію до відповідальності – Байден

Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдино і рішуче на рішення президента РФ Володимира Путіна почати вторгнення.

Про це у зверненні заявив президент США Джо Байден.

– Молитви всього світу сьогодні з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових. Президент Путін обрав навмисну ​​війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань, – наголосив президент Сполучених Штатів.

За словами Джо Байдена, тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака.

– Світ притягне Росію до відповідальності, – запевнив президент США.

Джо Байден додав, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і продовжуватиме регулярно отримувати оновлення від своєї команди національної безпеки.

– Уранці я зустрінуся зі своїми колегами з G7, а потім звернуся до американського народу, щоб оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери накладуть на Росію за цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки, – пообіцяв президент США.

Очільник Сполучених Штатів запевнив, що координуватиме свої дії з союзниками по НАТО, щоб забезпечити сильну, єдину відповідь, яка стримує будь-яку агресію проти Альянсу.