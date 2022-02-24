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Війська РФ завдали понад 30 ударів крилатими ракетами Калібр, авіацією та артилерією – ЗСУ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Українські військові

Станом на 13:00 збройні сили держави-агресора Російської Федерації завдали понад 30 ударів крилатими ракетами Калібр, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України, повідомили у Генштабі Збройних сил України.

— Противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином Українського кордону на напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка.

Помічено роботу диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні.
Угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції.

У Генштабі наголосили, що визначені угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російській агресії.

Зазначається. що оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника. В ЗСУ ще раз закликали зберігати спокій та довіряти інформації на офіційних ресурсах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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