Станом на 13:00 збройні сили держави-агресора Російської Федерації завдали понад 30 ударів крилатими ракетами Калібр, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України, повідомили у Генштабі Збройних сил України.

— Противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином Українського кордону на напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка.

Помічено роботу диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні.

Угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції.

У Генштабі наголосили, що визначені угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російській агресії.

Зазначається. що оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника. В ЗСУ ще раз закликали зберігати спокій та довіряти інформації на офіційних ресурсах.