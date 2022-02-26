Росія наклала вето на проєкт резолюції ООН під час дебатів у Раді безпеки.

У резолюції мало бути виражене засудження вторгнення РФ в Україну.

За резолюцію проголосувало 11 членів Ради безпеки, проти проголосувала одна країна – Росія, коли серед трьох країн, що утримались, були Китай, Індія та ОАЕ.

– Проект резолюції не приймається, оскільки проти нього проголосував постійний член Ради безпеки (Росія, – Ред.), – сказав постпред РФ при ООН Василь Небензя.

Тим самим Росія в Раді безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції.

Зазначимо, що саме постпред РФ при Організації зараз є очолює Радбез.

Під час дебатів посол США в ООН заявила, що цей орган був створений якраз для подібних ситуацій, і зараз він має виконати свою функцію – спробувати запобігти агресії, з якою зіткнулася Україна з боку РФ.

Незабаром після оголошення результатів голосування, президент України Володимир Зеленський подякував країнам, що підтримали проєкт резолюції, а також назвав вето з боку РФ кривавою плямою на обличчі її постійного представника в РБ ООН.

Вдячний усім членам РБ ООН – ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????, що проголосували за припинення віроломного нападу ???????? на ???????? та Статут ????????. Вето РФ – кривава пляма на її табличці в Радбезі, мапі Європи та ????. Антивоєнна коаліція має діяти негайно! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Нагадаємо, закінчується другий день війни, яку Росія без причин розпочала проти України.

Факти ICTV збирають лише перевірені дані від офіційних українських джерел, за ходом війни з РФ можна слідкувати за цим посиланням.

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