Росія наклала вето на проєкт резолюції ООН під час дебатів у Раді безпеки.
У резолюції мало бути виражене засудження вторгнення РФ в Україну.
За резолюцію проголосувало 11 членів Ради безпеки, проти проголосувала одна країна – Росія, коли серед трьох країн, що утримались, були Китай, Індія та ОАЕ.
– Проект резолюції не приймається, оскільки проти нього проголосував постійний член Ради безпеки (Росія, – Ред.), – сказав постпред РФ при ООН Василь Небензя.
Тим самим Росія в Раді безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції.
Зазначимо, що саме постпред РФ при Організації зараз є очолює Радбез.
Під час дебатів посол США в ООН заявила, що цей орган був створений якраз для подібних ситуацій, і зараз він має виконати свою функцію – спробувати запобігти агресії, з якою зіткнулася Україна з боку РФ.
Незабаром після оголошення результатів голосування, президент України Володимир Зеленський подякував країнам, що підтримали проєкт резолюції, а також назвав вето з боку РФ кривавою плямою на обличчі її постійного представника в РБ ООН.
Вдячний усім членам РБ ООН – ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????, що проголосували за припинення віроломного нападу ???????? на ???????? та Статут ????????. Вето РФ – кривава пляма на її табличці в Радбезі, мапі Європи та ????. Антивоєнна коаліція має діяти негайно!
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022
Нагадаємо, закінчується другий день війни, яку Росія без причин розпочала проти України.
Факти ICTV збирають лише перевірені дані від офіційних українських джерел, за ходом війни з РФ можна слідкувати за цим посиланням.
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