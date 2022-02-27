Білий дім разом із Європейською комісією, Францією, Німеччиною, Італією, Великою Британією та Канадою оголосили, що виключать деякі російські банки із системи SWIFT, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу.

Відключення банків від міжнародної фінансової системи завдасть шкоди їхній здатності працювати у глобальному масштабі, йдеться у спільній заяві.

Війна Росії є зазіханням на фундаментальні міжнародні правила і норми, що існували з часів завершення Другої світової війни.

Країни сповнені рішучості продовжувати накладати на Росію санкції, які ще більше ізолюють її від міжнародної фінансової системи.

– Ми реалізуємо ці заходи найближчими днями, – йдеться у заяві.

Зокрема, США та низка європейських країн:

По-перше, зобов’язується виключити окремі російські банки із системи обміну повідомленнями SWIFT. Це забезпечить відключення цих банків від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їхній здатності працювати у глобальному масштабі.

По-друге, країни зобов’язуються запровадити обмежувальні заходи, які не дозволять центральному банку Росії використовувати свої міжнародні резерви в такий спосіб, щоб підірвати вплив раніше накладених санкцій.

По-третє, країни зобов’язуються діяти проти людей та організацій, що сприяють війні в Україні.

Крім того, буде створено трансатлантичну оперативну групу, яка виявлятиме і заморожуватиме активи осіб і компаній, що підпадають під санкції.

– Ми зобов’язуємось застосовувати санкції щодо російських посадових осіб та представників еліти, близьких до російського уряду, а також їхніх сімей тощо, – зазначається у повідомленні.

Росія створила четверті за величиною резерви іноземної валюти у світі на суму понад $630 млрд, відмовившись від доларових резервів. Обидва кроки забезпечують захист від санкцій США, навіть попри те, що широкомасштабний пакет заходів, прийнятий цього тижня, вже завдав серйозних наслідків російській економіці.

– Ми колективно плануємо запровадити заходи, щоб Росія не могла використати резерви свого центрального банку для підтримки своєї валюти і цим підірвати вплив наших санкцій. Це покаже, що захист російської економіки від санкцій насправді міф. 600 з гаком мільярдів доларів російських валютних резервів сильні лише в тому випадку, якщо Путін може їх використати. Не маючи змоги купити рубль у західних фінансових інститутів, центральний банк Путіна втратить здатність компенсувати вплив наших санкцій, – сказав чиновник із Білого дому.

Крім того, адміністрація Байдена сподівається, що дії проти центробанку РФ фактично загальмують війну Росії в Україні.