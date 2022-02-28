Опір українців та дефіцит пального: Пентагон про причини провалу бліцкригу РФ

Українці чинять жорсткий опір російським військам, досі жодне велике місто країни РФ не вдалося захопити, заявив чиновник Міноборони США.

– Ми вважаємо, що їх просування було уповільнено як опором українців, які були доволі креативними у пошуку способів атаки на колони, так і дефіцитом пального та проблемами життєдіяльності, які вони мали, – наголосив він.

За його словами, дефіцит матеріально-технічного забезпечення виявився особливо гострим під час їхнього просування на Харків.

Він сказав, що США і НАТО продовжують надавати зброю Україні.

– Ми залишаємось впевненими в нашій здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, і це охоплює сферу стратегічного стримування, – сказав чиновник.

За чотири дні війни в Україні Росія втратила орієнтовно понад п’ять тисяч військових.

За даними Міноборони, ЗСУ знищили майже 30 літаків та гелікоптерів ворога, сотні танків та бронетехніки, гармати, Гради, 60 цистерн з пальним та засоби ППО.

Джерело: Пентагон