Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати закривають небо для Росії через початок війни проти України.

Про це американський лідер заявив, виступаючи перед Конгресом США.

– Зараз ми утворили спеціальну групу у Міністерстві юстицій, яка розглядатиме злочини російських олігархів, їхні розкішні апартаменти, їхні приватні літаки. Ми дістанемося до вас, я попереджаю вас. А сьогодні я оголошую про те, що ми із нашими союзниками закриваємо американський повітряний простір для всіх польотів із Росії, – сказав Джо Байден.

При цьому він заявив, що військові сили Сполучених Штатів не беруть і не братимуть участі у війні Росії проти України.

Президент США додав, що українці зараз виявляють неймовірну мужність, коли продовжують боротьбу з Росією, проте найближчими днями та місяцями будуть надзвичайно важкими для України.

– Путін розв’язав хаос та насильство. І, можливо, він просувається вперед на полі бою, все одно він у довгостроковому плані заплатить дорогу ціну. Гордий український народ, який бореться всім, що має, за кожен метр своєї землі та 30 років волі – він захищає її. Цей народ показав, що не миритиметься з тим, щоб хтось спробував відібрати у нього країну, – сказав Джо Байден.

Він додав, що війська США вирушають до Європи захищати союзників по НАТО та захищати території східного флангу Північноатлантичного альянсу.

Дивіться повний виступ президента Байдена щодо війни Росії проти України.

Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Сполучені Штати закрити небо для російської авіації, оскільки це була одна з останніх країн, із західних союзників, яка цього не зробила.