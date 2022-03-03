Обстріляли російські війська: під Одесою зник теплохід Helt під прапором Панами

Ворожі російські війська здійснюють обстріли українських та іноземних суден в акваторії Чорного моря. Під Одесою теплохід Helt, який прямував під прапором Панами, був обстріляний та отримав пробоїну нижче ватерлінії.

За даними Адміністрації морських портів України, останнє повідомлення з судна: крен 70 градусів, сідаємо на плоти.

Незабаром теплохід Helt під прапором Панами зник з радарів та інших систем для виявлення морських об’єктів або суден.

У коментарі Фактам ICTV повідомили, що двох людей врятували: боцмана та кухаря. Росія розпочала війну, через яку страждають мирні жителі.

Війна в Україні

Вранці 24 лютого розпочалася війна в Україні після масштабного збройного вторгнення Російської Федерації. Очільник Кремля Володимир Путін заявив про нібито “спецоперацію”, однак російські війська почали атаки по будинках мирних жителів.

Збройні сили України активно захищають громадян від загарбників та дають гідну відсіч ворогу, який починає здавати позиції та відходити від державних кордонів країни.