США нададуть українцям статус захищених осіб на 18 місяців

США нададуть тимчасовий захищений статус (TPS) українцям, які перебувають у країні з 1 березня 2022 року. Про це повідомив міністр внутрішніх справ США Алехандро Майоркас.

– Умисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до війни, безглуздого насильства. І до того, що українці змушені шукати притулку в інших країнах. У ці надзвичайні часи ми продовжимо підтримувати та захищати громадян України у Сполучених Штатах, – заявив він.

I am proud to announce that we will be providing Temporary Protected Status — or #TPS — to those Ukrainian nationals who are present in the United States as of March 1, 2022. pic.twitter.com/3tiR29HFJr

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 3, 2022