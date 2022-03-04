США нададуть українцям статус захищених осіб на 18 місяців

США нададуть тимчасовий захищений статус (TPS) українцям, які перебувають у країні з 1 березня 2022 року. Про це повідомив міністр внутрішніх справ США Алехандро Майоркас.

– Умисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до війни, безглуздого насильства. І до того, що українці змушені шукати притулку в інших країнах. У ці надзвичайні часи ми продовжимо підтримувати та захищати громадян України у Сполучених Штатах, – заявив він.

I am proud to announce that we will be providing Temporary Protected Status — or #TPS — to those Ukrainian nationals who are present in the United States as of March 1, 2022. pic.twitter.com/3tiR29HFJr — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 3, 2022

Ця програма дозволить українцям у Сполучених Штатах залишатися та легально працювати у країні протягом 18 місяців. Статус захищених осіб можуть отримати громадяни, які перебували там станом на 1 березня.

Щоб отримати такий статус, необхідно подати заявку та надати документ про дозвіл на роботу (Employment Authorization Document, EAD).

Варто зазначити, що повномасштабна війна Росії проти України є найбільшою воєнною операцією в Європі з часів Другої світової війни та призвела до гуманітарної кризи.

Раніше ми писали, що українські біженці матимуть право жити в ЄС протягом трьох років. Європейський Союз гарантуватиме громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку.