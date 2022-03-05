Американський сенатор закликав “прибрати” Володимира Путіна

Ліндсі Грем говорить про Путіна: Хтось у Росії має “прибрати цього хлопця”.
Сенатор Конгресу США Ліндсі Грем (республіканець з Південної Кароліни) закликав у четвер увечері до вбивства президента Володимира Путіна.
Про це він заявив в інтерв’ю, коли стало відомо, що російські війська обстрілювали Запорізьку атомну електростанцію в Україні.
– Чи є в Росії Брут? Чи є в російській армії більш успішний полковник Штауффенберг? Єдиний спосіб покласти цьому кінець – це щоб хтось у Росії прибрав цього хлопця, – сказав сенатор Грем про Володимира Путіна.
Він додав, що єдиними, хто може це зробити – є російський народ.
– Легко сказати, важко зробити. Якщо ви не хочете жити в пітьмі до кінця свого життя, бути ізольованими від решти світу в крайніх злиднях і жити у мороці, вам потрібно зробити крок назустріч, – сказав Ліндсі Грем.
Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав заяву американського сенатора прикладом “істеричного русофобського нападу”.
– У наші дні не всі можуть зберігати здоровий глузд, – сказав Дмитро Пєсков.
Помічник сенатора Грема зазначив, що політик він зробив аналогічні коментарі для іншого видання, де заявив, що не проти державного перевороту в Росії, щоб прибрати Володимира Путіна.
Видання NYT зазначає, що коментарі Грема прозвучали в той момент, коли старші помічники Білого дому в приватному порядку побоювалися, що президент РФ відчує себе загнаним у кут початковою лавиною глобальних санкцій і почне діяти потенційно розв’язуючи війну, яку він почав, ще ширше.
Ліндсі Грема розкритикували у його власній партії, включно з сенатором Тедом Крузом, республіканцем зі штату Техас, який написав у Twitter, що слова його однопартійця є поганою ідеєю.
– Застосувати масштабні економічні санкції; заборонити російську нафту та газ; і надати військову допомогу, щоб українці могли захистити себе… Але ми не маємо закликати до вбивства глав держав, – сказав Тед Круз.
На Капітолійському пагорбі Грем неодноразово засуджував Володимира Путіна, репрезентуючи законодавство на підтримку вимог українського уряду звинуватити його у військових злочинах у Міжнародному кримінальному суді та закликаючи президента Байдена припинити імпорт усіх російських енергоносіїв.
Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що оточення президента РФ вважає, що Володимир Путін несповна розуму, бо знаходиться в ізоляції від інших людей.