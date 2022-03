Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у зверненні до українців запевнив, що президент РФ Володимир Путін повинен зазнати поразки.

Своє відеозвернення очільник уряду Великої Британії почав українською мовою:

Далі, перейшовши на англійську, Борис Джонсон додав, що “навіть не може уявити, що відчувають люди, обурення чи біль, коли все, що вони знають та люблять, так незрозуміло й жорстоко розбито”.

Прем’єр-міністр запевнив, що разом із багатьма друзями України робить все можливе, щоб підтримати українців та натиснути на Володимира Путіна.

Очільник уряду констатує: світ повертається спиною до Путіна та його режиму – глобальні корпорації розривають зв’язки з Росією, участь у спортивних змаганнях скасовується.

Прем’єр-міністр зазначив, що майже щодня розмовляв із президентом Володимиром Зеленським, і дивується його хоробрості, спокою, цілеспрямованості, так само, як дивується героїзму та рішучості українського народу.

Відразу після публікації відео Борис Джонсон повідомив у Twitter, що Велика Британія ініціювала найсуворіший пакет санкцій проти режиму Путіна.

The UK has led the way with our toughest ever sanctions package against Putin’s regime and we’re bolstering this with new powers in our arsenal to go further and faster.

We will ramp up pressure on criminal elites trying to launder money on UK soil & close the net on corruption. https://t.co/v9xF0RSEPo

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022