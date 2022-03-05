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Путін повинен зазнати поразки – Джонсон у зверненні до українців

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у зверненні до українців запевнив, що президент РФ Володимир Путін повинен зазнати поразки.

Своє відеозвернення очільник уряду Великої Британії почав українською мовою:

– Я звертаюся до українців у Великій Британії та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах.

Далі, перейшовши на англійську, Борис Джонсон додав, що “навіть не може уявити, що відчувають люди, обурення чи біль, коли все, що вони знають та люблять, так незрозуміло й жорстоко розбито”.

– Те, що відбувається на вашій Батьківщині, є огидним і, як у всіх людей у Великій Британії, у мене розривається серце від руйнувань та загибелі людей, – додав Борис Джонсон.

Прем’єр-міністр запевнив, що разом із багатьма друзями України робить все можливе, щоб підтримати українців та натиснути на Володимира Путіна.

– Із США та Європейським Союзом ми запровадили найбільший пакет глобальних санкцій, який коли-небудь запроваджувався проти Росії. І ми йтимемо далі, поки ця агресія не припиниться, – наголосив Борис Джонсон.

Очільник уряду констатує: світ повертається спиною до Путіна та його режиму – глобальні корпорації розривають зв’язки з Росією, участь у спортивних змаганнях скасовується.

– Путін зробив серйозний прорахунок. Вільний світ єдиний у своїй рішучості протистояти його варварству, а сила духу та непокора українського народу перед цією несправедливою та невиправданою агресією зворушує серця по всьому світу, сказав Борис Джонсон.

Прем’єр-міністр зазначив, що майже щодня розмовляв із президентом Володимиром Зеленським, і дивується його хоробрості, спокою, цілеспрямованості, так само, як дивується героїзму та рішучості українського народу.

– Я знаю, що, як би довго й важко це не тривало, Путін повинен зазнати поразки. Наші думки – з усією Україною в її боротьбі за свободу. Слава Україні! – завершив звернення українською Борис Джонсон.

Відразу після публікації відео Борис Джонсон повідомив у Twitter, що Велика Британія ініціювала найсуворіший пакет санкцій проти режиму Путіна.

Зокрема, посилює тиск на кримінальні еліти, які намагаються відмивати гроші на території Великої Британії, та закрити корупційну мережу.

Нагадаємо, що перше відеозвернення після початку повномасштабної війни в Україні Борис Джонсон записав 25 лютого.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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