Samsung зупинив постачання в Росію смартфонів, чіпів та побутової техніки

Компанія Samsung Electronics Co. заявила, що постачання продукції до Росії призупинено через поточні геополітичні події.

Про це журналістам видання Bloomberg повідомили у листі самої компанії.

Південнокорейський технологічний гігант активно стежить за розвитком складної ситуації, йдеться у заяві компанії.

Наразі експорт усієї продукції Samsung, від чіпів до смартфонів та побутової електроніки, був припинений.

Тим самим компанія приєдналась до зростаючого списку компаній від Apple Inc. до Microsoft Corp., які припиняють продаж та послуги в Росії після її вторгнення в Україну минулого тижня.

Після початку війни Росії проти України 24 лютого більшість країн Заходу ввели суворі санкції проти фінансових систем і керівництва Російської Федерації, щоб послабити та придушити російську економіку, як покарання за найбільшу війну в Європі з часів закінчення Другої світової війни.

Станом на 4 березня понад 100 компаній відмовилися співпрацювати з Росією у тих чи інших формах. Багато компаній пішло з ринку, якісь обмежили перелік послуг, що надаються Російській Федерації. Цей список компаній щоденно збільшуєтьсящодня, тим самим роблячи економіку та рівень життя росіян нижчими.