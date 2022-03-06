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Не вірю, що ви хочете кривавої війни: Байден звернувся до росіян

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Джо Байден

Президент США Джо Байден звернувся до жителів Росії на тлі повномасштабної війни на території України.

Він заявив, що росіяни навряд чи хочуть такої кривавої війни проти України. Він згадав про “глибокі родинні стосунки” сусідніх країн.

– Звернення до народу Росії: Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України – країни і народу, з якими вас пов’язують такі глибокі родинні, історичні та культурні стосунки, – йдеться у повідомленні.

А на картинці під постом наводиться ще одна цитата американського лідера. Там він стверджує, що Сполучені Штати не вважають російський народ ворогом.

Раніше у США пояснили, чому не закривають українське небо. Уряд країни ухиляється від рішення запровадити безпілотну зону над Україною через побоювання прямої війни з Росією. Про це повідомила Джен Псакі – речниця Білого дому.

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Фото: Getty Images

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