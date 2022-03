Президент США Джо Байден звернувся до жителів Росії на тлі повномасштабної війни на території України.

Він заявив, що росіяни навряд чи хочуть такої кривавої війни проти України. Він згадав про “глибокі родинні стосунки” сусідніх країн.

А на картинці під постом наводиться ще одна цитата американського лідера. Там він стверджує, що Сполучені Штати не вважають російський народ ворогом.

.@POTUS message to the people of Russia: “I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine — a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture.” pic.twitter.com/ExXYyoFxN0

— Department of State (@StateDept) March 5, 2022